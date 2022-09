MotoGp, parla l’angelo custode dei piloti: “arriviamo in 35 secondi”

“Un giorno, dopo la morte di Marco Simoncelli, ero nel mio ospedale e sono comparsi i vertici della MotoGP offrendomi di guidare un nuovo ‘sistema sanitario’ del Motomondiale. All’inizio ho detto di no. Poi sono andato in Qatar per vedere una gara e lì ho deciso. Non si trattava di mettere il pilota in barella, ma di dargli opzioni di vita e l’unico modo per riuscirci era ed è lavorare ai piedi della pista. Ora in caso di incidente possiamo raggiungere la scena in un massimo di 30 o 35 secondi”. L’angelo custode dei piloti è uno spagnolo che da 10 anni guida l’equipe medica del Motomondiale. Si chiama Angel Charte, coordina un gruppo composto da specialisti di primo livello che funziona in tutti i circuiti del Campionato del Mondo.

Il direttore medico della Dorna è anche responsabile del servizio di Medicina Interna all’Ospedale Dexeus del Gruppo Quirón a Barcellona, e al Mundo spiega come funziona questo circuito parallelo alle corse.

“In ogni circuito ho un team selezionato con cui lavoro molto bene. Uno dei grandi progressi di questo progetto sono le auto con apparecchiature di intervento immediato (UVI), che sono posizionate strategicamente in modo che in caso di incidente possiamo raggiungere l’area dell’incidente in un massimo di 30 o 35 secondi. Ci sono un pilota addestrato, professionisti della medicina d’urgenza, un intensivista e personale infermieristico esperto in politraumi gravi. In caso di incidente usciamo, stabilizziamo le funzioni respiratorie ed emodinamiche, valutiamo le lesioni traumatiche e neurologiche. In breve, stabilizziamo e rimandiamo il paziente all’ospedale di riferimento della zona. La mia missione è far uscire vivi i piloti e lo faccio sempre. Se ci sono ferite incompatibili con la vita, non c’è niente da fare. Purtroppo è successo con Luis Salom nel 2016 e con Jason Dupasquiere nel 2021. Questo sport ti dà tanta gioia, ma anche tanta angoscia, a volte impotenza e tristezza”.

“Il nostro sistema sanitario si divide in tre parti: l’assistenza immediata ai piedi della pista con mezzi medicalizzati, il servizio riabilitativo tramite la clinica mobile e un centro medico in ogni circuito che si coordina con noi per eseguire radiografie, ecografie, elettrocardiogrammi o quant’altro abbiamo bisogno in ogni momento. Indipendentemente dalle situazioni di emergenza, i piloti sono esseri umani. Hanno gastroenteriti, raffreddori, tutta una batteria di malattie comuni. Fisioterapisti e medici sportivi lavorano nella clinica mobile in modo che i piloti si riprendano a livello muscolare se ne hanno bisogno dopo le gare”.

La sicurezza aumenta col progresso: i caschi, le protezioni, gli airbag…. “Si stanno riducendo i rischi di contusioni cerebrali e le conseguenze che queste comportano. È vero che il miglioramento della struttura del casco e la presenza degli airbag hanno ridotto le lesioni cerebrali ed eliminato un gran numero di fratture della clavicola o della scapola. I piloti poi sono giovani, sono fisicamente molto forti, si allenano costantemente, si prendono cura di se stessi a livello alimentare e mentale”.

Charte parla di ricerca, anche di sponda all’Italia. “Abbiamo due studi in corso da tre anni. Il primo, con un’azienda oftalmologica di Napoli, con cui abbiamo studiato la capacità di ritenzione visiva dei piloti durante tutto l’anno. Quando entrano in gara, la tensione aumenta e abbiamo osservato in alcune occasioni che il grado di capacità di fissazione oculare diminuisce. Ci stiamo lavorando per migliorare questa secchezza che si verifica a causa della tensione. Il secondo studio è cardiologico, sul controllo delle tachicardie dei piloti, affinché non vadano oltre la norma, che non superino 140-120”.

Un altro aspetto importante riguarda la salute mentale dei piloti: “È molto importante nella vita di un pilota MotoGP. Non è facile. Siamo fuori casa circa 150 giorni all’anno. Questa situazione, soprattutto nei giovani, crea una notevole ansia familiare. La famiglia è lontana. Alcuni hanno i loro psicoanalisti personali, psicologi dello sport. Siamo molto interessati a loro e siamo ben al di sopra di loro in questo senso”.

(Pic/ Dire)