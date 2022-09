Una moneta commemorativa per Raffaella Carrà

L’Italia omaggia Raffaella Carrà. Il suo volto sarà raffigurato sulle monete da due euro a partire dal 2023. Ad annunciarlo è stato Fabio Canino durante il Festival della tv, a Dogliani (Cuneo).

Non si tratta però di un pezzo da collezione ma di una moneta commemorativa, che l’Unione europea emette “per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”.

La regina della tv continua a vivere nel cuore dei suoi fan italiani, ma non solo. A Madrid ora una piazza porta il suo nome, così come il Centro di produzione Rai di Via Teulada, dove esordì nel 1961.

A renderle omaggio in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia anche Emanuele Crialese con il suo film ‘L’immensità’, in cui riecheggiano indimenticabili canzoni della Raffa nazionale.

(Dire)