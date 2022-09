Il mitico film dei Goonies diventa una slot online

Tra i film che hanno scritto la storia del cinema c’è indubbiamente “I Goonies”. Il titolo è stato presentato nel 1985 e il soggetto porta la firma del mitico Steven Spielberg. Gli attori sono giovanissimi ragazzi che interpretano personaggi molto simpatici, in un’avventura che è riuscita ad appassionare generazioni dopo generazioni.

Il grande successo del film ha prodotto un interesse crescente da parte delle principali società del settore dei videogame come Konami e Nintendo. Queste grandi aziende hanno sviluppato videogiochi a tema Goonies, approfittando dell’apprezzamento che il pubblico non ha mai fatto mancare alla pellicola.

Nell’ambito delle scommesse, Blueprint Gaming ha elaborato Goonies slot, una macchinetta elettronica che è diventata in poco tempo molto famosa tra gli appassionati.

Qual è il segreto della popolarità dei Goonies?

Le caratteristiche che hanno portato un gradimento così elevato per il film del 1985 sono riassumibili in una trama avvincente e nei personaggi che sono stati perfetti nella recitazione nonostante l’età.

Il racconto inizia con un gruppo di bambini che fanno parte del quartiere Goon Dock, dove verrà creato un campo da golf che farà perdere loro le rispettive case. I ragazzini decidono di riunirsi e vanno nella soffitta di Mikey. Qui trovano un’antica mappa che riporta le indicazioni per scoprire il tesoro del pirata Willy l’Orbo.

Seguendo la mappa arrivano a un ristorante, che in realtà è il rifugio di una banda di criminali. Di lì a poco si intrecciano le vicende della ricerca del tesoro dei pirati con la fuga da questi banditi che vogliono anch’essi mettere le mani sui beni di Willy l’Orbo.

Dove trovare la slot machine dei Goonies

Per la Blueprint Gaming sviluppare la slot The Goonies è stata una sfida entusiasmante. I più noti bookmaker ADM ripropongono questa macchinetta virtuale sui portali di scommesse. Nomi come Snai, Eurobet, Sisal, 888 Casino, Lottomatica, Gioco Digitale e molti altri hanno deciso di includere la slot nei propri siti di casinò online.

Su queste pagine web la navigazione è sicura perché si tratta di siti autorizzati dagli enti di vigilanza preposti, ovvero dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scommettere sui portali ADM è una garanzia per il giocatore, che può anche sfruttare i numerosi bonus previsti per incentivare i nuovi utenti o per premiare la fedeltà in occasioni speciali.

Come funziona la slot Goonies

L’ambientazione del film viene proiettata su questa slot in modo divertente. I jackpot a cui si può attingere consentono di ottenere premi significativi, con i moltiplicatori che fanno crescere le vincite ai più fortunati. Blueprint Gaming ha creato una slot con un aspetto grafico davvero accattivante che la rende molto realistica.

L’interfaccia è caratterizzata dai tipici 5 rulli che si organizzano su 3 righe e che possono comporre fino a 20 linee di pagamento. Le modalità premiali variano in relazione alla puntata e sono automatiche, aumentando la probabilità di vincita per le scommesse superiori, che possono dunque contare su un numero maggiore di linee di pagamento.

Per dare un giudizio complessivo sulla slot, si potrebbe affermare che le vincite sono meno frequenti ma possono fruttare cifre più alte, perciò i giocatori hanno la ghiotta opportunità di trovare la combinazione perfetta e portare a casa un bel bottino.

Trattandosi di una slot online, può essere giocata anche comodamente da dispositivo mobile, utilizzando uno smartphone moderno oppure un tablet. L’iscrizione alle piattaforme è gratuita e possono effettuarla anche le persone che hanno poca padronanza con questo genere di giochi. Il divertimento è assicurato.

I simboli delle carte da gioco vanno ad aggiungersi a quelli specifici del film: personaggi, medaglioni, teschi, navi e bandiere pirata.

Cerca subito la slot Goonies online e inizia a scommettere!