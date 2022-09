Microcriminalità ad Aversa, ArteDonna chiede più sicurezza

Ancora una volta la città di Aversa è stata colpita da un atto di criminalità. Lo scorso mercoledì sera il bar La Nuit è stato vittima di una rapina (guarda qui).



Tre malviventi in sella ad un scooter sono entrati nel noto bar pasticceria e hanno portato via 700 euro dopo aver aggredito il cassiere con il calcio di una pistola. Il tutto avvenuto intorno alle 21:00 nella serata in cui si è tenuta la partita Napoli Liverpool. A distanza di pochi mesi da un’altra rapina, che si era consumata in una nota gioielleria.

”La sicurezza della nostra città in continuazione viene minata e non possiamo fare finta di nulla. Urgono provvedimenti urgenti in merito – fanno sapere dall’associazione ArteDonna-. Martedì 13 settembre si riunirà il consiglio comunale e si discuterà proprio della sicurezza in città. Quello che ci auguriamo è che questo incontro sia il primo passo di un percorso concreto e che siano adottate misure per combattere questa, che sta diventando, una vera e propria emergenza. Sarebbe inoltre utile adottare protocolli di sicurezza ad hoc e non post hoc. Non si deve correre ai ripari ma cercare, piuttosto, di prevenire certi atti criminosi. Siamo vicini allo staff del bar pasticceria e alla proprietaria Pina, vittime di questo accaduto increscioso, con la speranza che davvero si inizi ad operare in maniera incisiva. In questo difficile periodo non è giusto che gli esercenti oltre a combattere la crisi e a fronteggiare i postumi della pandemia si debbano ritrovare anche a difendersi da criminali. Confidiamo che presto la nostra Aversa ritorni ad essere una città sicura”.