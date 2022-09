Mensa e buoni libro, a Caserta ci sarà il click day

L’assessore alla Pubblica Istruzione Enzo Battarra comunica che lunedì 5 settembre alle 12 ci sarà il click day per accedere alle prenotazioni per la refezione scolastica e per i buoni libro.

Da quel momento sarà possibile accedere al modulo per l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria a tempo pieno del Comune di Caserta collegandosi al link presente sulla home page del sito comunale, allo stesso indirizzo alla sezione Pubblica Istruzione / Servizio di refezione scolastica-mensa o sul sito https://www6.eticasoluzioni.com/casertaportalegen.

Sempre da quel momento sarà possibile presentare le istanze per i buoni libro del prossimo anno scolastico. Si tratta del contributo annuale per l’acquisto dei libri di testo riservato alle scuole superiori di primo e di secondo grado della città di Caserta. La registrazione per i nuovi utenti e l’accesso per i vecchi utenti per la compilazione del modulo in formato digitale potrà essere effettuata collegandosi al portale dei servizi al cittadino del Comune di Caserta all’indirizzo https://servizionline.comune.caserta.it/.

.Le informative in maniera dettagliata sono già pubblicate sulla home page del sito istituzionale del Comune di Caserta.