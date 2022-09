Maltrattamenti ai docenti nel Napoletano: ordinanza interdittiva ad una dirigente scolastica

In data odierna, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Afragola hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica, di applicazione di misura interdittiva nei confronti di una dirigente di un istituto scolastico comprensivo, sito in un comune nella provincia di Napoli, poiché ritenuta indiziata di gravi atti di maltrattamento nei confronti di docenti di quell’istituto scolastico.

I docenti, prima di sporgere formale denuncia presso la Procura della Repubblica, avevano inoltrato numerosi esposti al Ministero dell’Istruzione che aveva – conseguenzialmente – avviato un’ispezione interna.

A seguito delle gravi irregolarità emerse anche nel corso dell’ispezione, il Ministero dell’Istruzione aveva disposto il trasferimento del dirigente scolastico presso altra sede.

L’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha condiviso le valutazioni operate dalla Procura, essendo state ravvisate condotte talmente gravi da non consentire alla dirigente di ricoprire incarichi pubblici, ragione per la quale è stata ottenuta da parte del Tribunale l’emissione di ordinanza interdittiva, che è stata eseguita in data odierna.