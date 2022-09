Lusciano. NpL: “Dell’Aversana, la tua si chiama semplicemente ambizione di potere“

“Caro Luciano Dell’Aversano Orabona: mai candidato a nessun tipo di competizione elettorale, mai amministratore di nulla, mai con ruoli di qualsiasi natura in un gruppo che abbia amministrato qualcosa; Impegnato da anni nel monocratico ruolo di curatore del gruppo facebook Lusciano Online, che pare ancora non abbia i requisiti legali per assegnare lauree in scienze politiche. Responsabile cittadino di un partito politico in cui vige il segreto di ufficio sugli iscritti, (non si sa nemmeno se siano persone reali o che esistono invece solo nella fantasia del segretario): mai è successo infatti che uno dei tantissimi “NOI di Italia Viva” si sia dichiarato tale ed abbia pubblicamente condiviso le scelte e/o le tesi politiche del suo “singolare” responsabile cittadino. Non risulta tu abbia ancora conseguito un Master Universitario in Marketing Politico e Comunicazione Istituzionale, non risulta che i marciapiedi di Piazza Torre o i Tavolini dei Bar che tanto ami frequentare infondano poteri soprannaturali e/o instillino magicamente nozioni di pratica di amministrazione statale di livello superiore. Dispiace doverti rivelare che Babbo Natale non esiste: e che gli inciuci e le comunelle che fai ogni giorno non sono “la Politica” con la p maiuscola come tanto ami chiamarla tu, la tua si chiama semplicemente ambizione di potere”. Così, in una nota, il gruppo Noi per Lusciano nel replicare alla nota stampa di Italia Viva (leggi qui).

“Sei insofferente ed aspiri solo far parte finalmente di una compagine vincente, anche se questa dovesse essere una enorme, informe carnevalata, priva di senso e di intese concrete. Tutto questo fa nascere una domanda al quanto semplice: che competenze hai per poter formalizzare il tipo di politico di cui ha bisogno questo territorio? Perché non ti limiti a “dissentire” e prendere le distanze dalle scelte politiche che non ti rappresentano, senza ergerti a giudice supremo delle “capacità o incapacità politiche altrui”. Ci hai pensato che forse (come al solito) ti stai sopravvalutando e ti stai riconoscendo delle abilità e delle esperienze che non hai? Se tu vomiti offese su di noi: è politica. Se lo facciamo noi verso di te, è un attacco personale, che non ha nulla di politico. Tu hai qualche serio problema di correlazione interpersonale e sei allergico alle critiche. ripigliati, trasudi megalomania. Le tue (tutte, anche quelle che da sempre esprimi sull’operato di chi amministra e fa opposizione) sono personali rancorose opinioni”.

“Sei un allenatore di calcio di “serie A” nel bar dello sport sotto casa, che tifa per la squadra avversaria, puro e semplice. Non solo non sei meglio degli altri, ma non hai nemmeno i requisiti per esprimere giudizi: “non sei competente”. E soprattutto non fai parte della competizione (anche se alle prossime elezioni, con questo balordo sistema elettorale pro-clientele, qualcuno potrebbe pensare di candidare addirittura te per pesarti, pure 10 voti sono buoni!) Parla, parla, parla…… parla pure quanto vuoi, ma per favore, smettila con questa pantomima da perseguitato politico, nessuno vuole farti tacere. Sono anni che parli da solo e che nemmeno ti rispondiamo, mi sa che ti ci eri abituato e che questa nuova fase ti rende un po’ smanioso: cerchi forse di intimorirci, con la tua asfissiante presenza mediatica, per non farci reagire alle tue “sferzanti critiche”? Beh, noi tutti, di Noi per Lusciano ti vogliamo togliere un peso, rilassati: non sei scomodo, non fai paura a nessuno e non siamo terrorizzati da te al punto da volerti zittire.

Per NOI le tue opinioni hanno lo stesso peso politico di quelle di Topo Gigio, anche quando ti firmi “NOI di Italia Viva”, ci tenevamo a dirtelo”.