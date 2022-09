Lusciano. Nomina scrutatori, Giglio: ”dall’opposizione solo lamentele”

“Come sempre il gruppo “Lusciano che vorrei” è proteso a mettere in cattiva luce l’operato e le scelte della maggioranza,portando a far credere che la nomina degli scrutatori sia un fatto contra legem”. A dirlo, tramite nota stampa, l’assessore al bilancio l’avv. Stefania Giglio.

“Più volte in passato abbiamo optato per il sorteggio e puntualmente ci sono state problematiche relative a mancate presentazioni, sostituzioni e dunque rallentamenti delle operazioni elettorali. Il gruppo di opposizione è poco credibile, in quanto in occasione del referendum del 12 giugno 2022, aveva optato per la nomina ed adesso afferma di aver proposto il sorteggio per evitare favoritismi ed assicurare trasparenza…la stessa trasparenza che non si sono preoccupati di assicurare 2 mesi fa? Forse dovremmo iniziare a considerare un’altra prospettiva: quanto più è credibile l’opposizione tanto più è positivo lo stato di salute della democrazia in un paese. Da questa prospettiva possiamo affermare con certezza di avere la peggiore delle opposizioni. L’attuale opposizione non opera nè per il bene del nostro paese né seguendo una sua presunta ideologia ma si nutre esclusivamente di propaganda ed ostruzionismo”.