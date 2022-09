Lusciano. Nomina scrutatori, Ciocio replica a Giglio

“La maggioranza del sindaco Esposito con un blitz in commissione elettorale si è accaparrata tutti e 60 gli scrutatori per le elezioni politiche. Noi come minoranza avevamo proposto il sorteggio per equità e trasparenza, come sempre non hanno cercato dialogo ma solo prove muscolari. Non comprendendo assolutamente la legge ed il funzionamento della commissione elettorale quando non c’è unanimità dei commissari, hanno modificato più volte la loro posizione con un parere errato prima del segretario e poi di un altro dirigente comunale, alla fine si sono accaparrati tutti gli scrutatori con un meccanismo illegale e illegittimo”. Così, in una nota, il consigliere comunale di minoranza Filippo Ciocio in replica alle parole dell’assessore Giglio (leggi qui).

“In una chiacchierata informale con il dirigente che ha dato il secondo parere, gli avevo spiegato che non condividevo la sua interpretazione della norma ma lui mi ha velocemente invitato a contattare la prefettura e così ho fatto scrivendo una pec. In questi giorni la discussione è continuata sui social e sindaco con assessore Giglio (che ha dichiarato pure i suoi alti titoli di studio per giustificare la sua prosopopea) hanno continuato con saccenza e presunzione a difendere una posizione indifendibile, offendendo e denigrando il sottoscritto, fino a quando non ho postato le norme spiegate ed illustrate dal ministero dell’Interno (guarda qui)”.

“La maggioranza rinsavisca, annulli il verbale della commissione e le nomine in autotutela e promuova il sorteggio come risarcimento morale per tutti i cittadini esclusi, prima che altri organi istituzionali possano prendere provvedimenti che mortifichino ancora una volta il nostro come un ente allo sbando per la cattiva amministrazione. I membri di maggioranza della commissione elettorale devono dare le dimissioni, in più l’assessore Giglio, che ci ha definito la peggiore opposizione solo perché vogliamo trasparenza e legalità, deve dimettersi con effetto immediato dal consiglio comunale, non solo per l’incompetenza nel comprendere una semplice norma ma per le continue offese gratuite”.