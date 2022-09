Lusciano. IV: “Sindaco Esposito, un disastro lungo 18 anni”

“Che la montagna avesse partorito un personaggio politicamente incapace è cosa ormai nota. Nessun progetto serio per questo paese. Solo tante promesse da marinaio, dal progetto relativo al terreno confiscato al disastro fogne, dalle problematiche sulla viabilità all’abbandono dei parchi pubblici. Giusto per citarne qualcuno. Solo tante colate di cemento e consumo di suolo pubblico”. A dirlo, in una nota stampa, il coordinatore di Italia Viva Lusciano Luciano Dell’Aversano Orabona replicando ad un commento (riportato qui sotto, ndr) del primo cittadino Esposito in merito ai scrutatori per le Politiche del 25 settembre.

“Ormai con i suoi 18 anni di amministrazione, il sindaco Nicola Esposito pensa di essere a casa propria che per paura di sentirsi dire delle scomode verità cerca di ‘imbavagliare’ chi non la pensa come lui. Ancora una volta prendo categoricamente le distanze dalla sua ‘arroganza’”.

“Alle insinuazione del sindaco e anche alle ‘intimidazioni’ di qualche consigliere comunale, il sottoscritto, risponde: che fin quando ci sarà questa classe politica, sarò presente per dare una mano al territorio. Infatti, sono anni che insieme ad un gruppo di amici lavoriamo per un progetto politico che sia rappresentato da un personalità in discontinuità dalla dinastia di Nicola Esposito”.