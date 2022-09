Leone d’oro, Francesco Arena premiato a Venezia

Prestigioso riconoscimento per lo stilista Francesco Arena, che oggi, nella stupenda cornice del palazzo della regione di Venezia, alla presenza del Presidente Onorario e Leone d’Oro per la Pace, sen.Mario Baccini, e del Presidente del Comitato dell’Ordine del Leone d’Oro, dott. Silenzi Candelaresi, del Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana dott. Maurizio Pollini, al Console della Federazione Russa in Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, Francesco Arena è stato premiato al gran premio internazionale di Venezia con il Leone d’oro per l’eccellenza imprenditoriale a livello nazionale, come stilista di riferimento nel mondo del wedding e dell’alta sartoria napoletana.

Questo riconoscimento impreziosisce una carriera iniziata da enfant prodige, ad appena 19 anni, con l’apertura del primo atelier dopo essersi affermato nel mondo del wedding, prima a livello regionale e poi nazionale, porta le sue realtà ad essere tra le top atelier italiane.

Importanti traguardi nella sua vita professionale sono la realizzazione della linea di successo Francesco Arena Diamond, abiti da sposa rifiniti con veri diamanti e pietre preziose, che proiettano lo stilista nel parter internazionale del lusso, dove avviene l’incontro con lo stilista Gai Mattiolo.

Da qui nasce una collaborazione che porta Francesco Arena ad essere licenziatario del marchio Gai Mattiolo Wedding a livello internazionale.

Nel 2020 e 2021 sarà proprio nell’atelier Arena – sito a Gricignano d’Aversa (Ce) – che vengono realizzati gli abiti disegnati dallo stilista Gai Mattiolo, che lo showman Amadeus indossa durante le serate del festival della musica italiana di Sanremo.

Ad oggi il suo atelier è un riferimento per tutte le coppie che desiderano sposarsi e indossare gli abiti delle migliori maison del panorama del wedding.

“Dedico questo premio ai miei genitori, da sempre presenti in ogni momento della mia vita e a loro va il mio grazie per gli immensi sacrifici fatti per me; a mia moglie: la mia musa ispiratrice; colei che sin da quando ho mosso i primi passi della mia carriera mi ha supportato e sopportato ed è rimasta al mio fianco, sempre – dice Francesco Arena -. A lei, e alla luce che ha negli occhi ogni volta che mi guarda, grazie! Ai miei figli: linfa vitale di tutti i miei progetti. A mia sorella, da sempre al mio fianco: lei, la mia ancora nel lavoro, la prima che ha gioito dei miei successi, e la mia spalla in ogni nuova avventura. Ai miei collaboratori, senza i quali tutto quanto realizzato finora non sarebbe mai esistito; ai clienti che affidano nelle mie mani il giorno più importante della loro vita: mai dalla mia mente spariranno i loro visi stracolmi di felicità e gioia. Agli amici che ad ogni mio successo, gioiscono e mi sono vicini con la loro presenza, stima e continue dimostrazioni di affetto. A loro e a voi tutti va il mio grazie di cuore. Con la promessa che ogni traguardo sarà sempre un punto di partenza è mai di arrivo”