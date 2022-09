Le innovazioni nel poker: il Blast Sit&Go

I tornei sono un’occasione divertente e avvincente per giocare a poker online. Quelli più nuovi e innovativi, come il Poker Blast, consentono anche di vincere montepremi sostanziosi rispetto al buy-in.

Ogni anno, i siti di poker online offrono prodotti sempre più divertenti e aggiornati, catalizzando l’attenzione di giocatori di tutto il mondo, pronti a mettersi alla prova e a tentare la fortuna. Sulle migliori piattaforme di gioco si trova un’ampia gamma di tornei ed eventi, ma anche di competizioni a eliminazione diretta o con velocità turbo o con moltiplicatori del buy-in davvero interessanti.

L’offerta dei siti di poker online

Naturalmente, ogni tipologia di torneo di poker online è diversa dalle altre. Di norma, gli operatori più noti propongono anche differenti varianti di gioco, dal No-Limit Hold’em al Fixed Limit Omaha, dallo Stud Hi/Lo (chiamato anche Stud8) al 7-Card Stud e via dicendo. Alcuni provider consentono anche di “sedersi” contemporaneamente a più tavoli o di selezionare le competizioni con un maggior numero di player principianti, ideali per fare pratica e iniziare a familiarizzare con le regole del gioco.

Molti siti di poker online organizzano tornei giornalieri, settimanali o a tema, dai Sit&Go agli Spin&Go, dai tornei Multi-Stack a quelli con KO progressivo, fino agli Heads-Up e al nuovissimo Poker Blast. Diamo dunque una rapida occhiata ai formati base dei tornei di poker, da quelli più classici a quelli più innovativi, spiegandone la struttura e le caratteristiche principali.

Tornei di poker online: i formati più popolari

Tornei Heads-Up (o 1 contro 1 ): i partecipanti vengono assegnati ai tavoli divisi in coppie affrontandosi in partite a eliminazione diretta fino a quando resta un solo giocatore, il vincitore.

(o ): i partecipanti vengono assegnati ai tavoli divisi in affrontandosi in partite a eliminazione diretta fino a quando resta un solo giocatore, il vincitore. Tornei Sit & Go (denominati anche S&G o SNG ): questi tornei prendono il via nel momento in cui viene raggiunto il numero di partecipanti prefissato. Tale numero varia generalmente da un minimo di 2 (Heads-Up) fino a un massimo di 360 iscritti.

(denominati anche ): questi tornei prendono il via nel momento in cui viene raggiunto il numero di partecipanti prefissato. Tale numero varia generalmente da un minimo di 2 (Heads-Up) fino a un massimo di 360 iscritti. Tornei Spin&Go : negli Spin&Go i giocatori hanno l’opportunità competere per un montepremi maggiore rispetto a quello indicato dal buy-in. Il numero di partecipanti è limitato a 3 player, mentre il montepremi viene determinato da un sorteggio casuale.

: negli Spin&Go i giocatori hanno l’opportunità competere per un rispetto a quello indicato dal buy-in. Il numero di partecipanti è limitato a 3 player, mentre il montepremi viene determinato da un sorteggio casuale. Tornei multitavolo (o MTT ): l’evento ha inizio con i giocatori suddivisi tra vari tavoli; ogni partecipante accede al torneo con il medesimo numero di fiches. Con il progredire della competizione, chi rimane senza chips viene eliminato dal gioco. Al tavolo finale, vince chi riesce a guadagnarsi tutte le fiches ancora in gioco, aggiudicandosi un montepremi il cui valore in denaro varia sulla base del numero degli iscritti.

(o ): l’evento ha inizio con i giocatori suddivisi tra vari tavoli; ogni partecipante accede al torneo con il medesimo numero di fiches. Con il progredire della competizione, chi rimane senza chips viene eliminato dal gioco. Al tavolo finale, vince chi riesce a guadagnarsi tutte le fiches ancora in gioco, aggiudicandosi un montepremi il cui valore in denaro varia sulla base del numero degli iscritti. Tornei Multi-Stack : in questa tipologia di gioco, le fiches dei giocatori vengono ripartite in stack dello stesso valore. Ogni player ha la possibilità di decidere con quanti stack iniziare a giocare e quanti metterne da parte per la fase successiva. Nel momento in cui le chips vengono andate perse, è possibile aggiungere gli stack rimanenti. Nel caso in cui non fossero rimasti degli stack a disposizione, il giocatore viene eliminato dal torneo.

: in questa tipologia di gioco, le fiches dei giocatori vengono dello stesso valore. Ogni player ha la possibilità di decidere con quanti stack iniziare a giocare e quanti metterne da parte per la fase successiva. Nel momento in cui le chips vengono andate perse, è possibile aggiungere gli stack rimanenti. Nel caso in cui non fossero rimasti degli stack a disposizione, il giocatore viene eliminato dal torneo. Tornei Turbo e Hyper-Turbo : nella modalità Turbo i livelli di buio aumentano con grande velocità (ancora più rapidamente negli Hyper-Turbo).

: nella modalità Turbo i aumentano con grande velocità (ancora più rapidamente negli Hyper-Turbo). Tornei Bubble Rush : i Bubble Rush sono tornei Hyper-Turbo ad elevato tasso di adrenalina creati per premiare rapidamente i partecipanti. Di solito, si arriva ai premi nel giro di un’ora. Tuttavia, avvicinandosi al tavolo finale, la velocità rallenta fino a diventare “normale”.

: i Bubble Rush sono tornei Hyper-Turbo ad elevato tasso di adrenalina creati per premiare rapidamente i partecipanti. Di solito, si arriva ai premi nel giro di un’ora. Tuttavia, avvicinandosi al tavolo finale, la velocità rallenta fino a diventare “normale”. Tornei con montepremi garantiti : partecipando a questo torneo si ha la certezza che il montepremi raggiungerà una certa cifra.

: partecipando a questo torneo si ha la certezza che il montepremi raggiungerà una certa cifra. Tornei Blast Sit&Go: con il nuovissimo Blast Sit & Go, i montepremi salgono fino a 10mila volte il buy-in. In pratica, giocando tornei da 10c, 1€, 5€, 10€ e 20€ si possono arrivare a vincere rispettivamente mille, 10mila, 50mila, 100mila e 200mila euro.

Il Blast Sit&Go: la nuova frontiera del poker online

Il nuovissimo Blast Sit&Go altro non è se non un torneo Sit&Go superveloce di Texas Hold’em con jackpot a sorpresa. Ciò significa che il montepremi finale, determinato in maniera casuale da un moltiplicatore che va da 2 a 10mila volte il buy-in, rimane sconosciuto fino al momento in cui la partita prende il via.

La partita ha un numero di partecipanti – tre – e una durata di tempo determinata: al termine del conto alla rovescia tutti i giocatori, nessuno escluso, dovranno andare all-in. Questa modalità di partecipazione rende il gioco decisamente più divertente e avvincente rispetto ai formati tradizionali. Chi riuscisse a incrementare significativamente il proprio stack avrebbe la possibilità di arrivare in qualità di chip-leader al cosiddetto momento del blast (il momento in cui termina il conto alla rovescia).

Panoramica del Blast Sit & Go

L’interfaccia utente è decisamente semplice e intuitiva. La grafica rende il gioco ancora più adrenalinico e coinvolgente. Il cronometro con numeri in rosso che scandisce lo scorrere del tempo a ritroso è ben visibile nell’angolo in alto a sinistra. All’inizio della partita viene mostrato anche il montepremi casuale, mostrato a caratteri cubitali al centro dello schermo. Più alto è il moltiplicatore, più lungo sarà il timer Blast.

Rispetto ai classici tornei Sit&Go, a ogni partita di Poker Blast possono accedere soltanto 3 giocatori. Contribuiscono a rendere decisamente innovativo questo prodotto la struttura casuale dei montepremi, il tempo limitato e lo shootout all-in per determinare il vincitore finale. Nel complesso, si tratta di elementi di gioco che stanno rendendo il Blast Sit & Go molto popolare e apprezzato dai player di ogni livello.

E di fatti non sorprende che un gioco così accattivante sia stato sviluppato da uno dei siti che domina il mercato del poker online italiano. Questo provider, ha come punto di forza, quello di mettere i suoi utenti al primo posto e l’idea di rendere il gioco ancora più interessante di quello classico. È sempre vero che i giochi come il poker, l’Omaha Hi Lo ed il Texas Hold’em – giocabili sulla piattaforma online dell’operatore ed accompagnati dalle guide che svelano i loro segreti – sono intramontabili, ma le loro varianti più nuove come il Blast Sit & Go permette di giocare in maniera veloce e divertente.

Conclusioni

Giocare a poker online su piattaforme legali, sicure e affidabili offre l’opportunità di avere accesso a un’ampia gamma di varianti di gioco e a tornei avvincenti e innovativi. Tra i più divertenti c’è sicuramente il Blast Sit & Go, con una speciale struttura super-turbo, un timer per il conto alla rovescia, un meccanismo di all-in automatico e grandi jackpot casuali.