Impianto biogas a Dragoni, Zinzi: “Regione spieghi ratio autorizzazione”

“Sulla costruzione di un impianto per la produzione di biometano a Dragoni vogliamo vederci chiaro, per questo oggi ho protocollato un’interrogazione in Consiglio regionale per comprendere la portata del progetto e capire perché ancora una volta la Regione assuma determinazioni che vanno a incidere sul territorio senza rispettarne volontà e vocazioni ambientali“. Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2.

“Non siamo contrari all’impiantistica, ma alla localizzazioni degli impianti in aree non idonee e a decisioni assunte senza ponderare gli effetti che queste possono avere sulle comunità locali e soprattutto senza informare preventivamente i cittadini, come sta accadendo per Dragoni”.