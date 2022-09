(FOTO) Scoperta choc dei Carabinieri in un casolare: fucile, pistole e cocaina

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno denunciato un 30enne di Giugliano per introduzione nello stato di prodotti con segni falsi. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 4 stecche di sigarette di contrabbando. Sui pacchetti i codici identificativi erano stati contraffatti. In casa anche una stecchetta di hashish che gli è costata una segnalazione alla Prefettura.

In una casa diroccata non distante i carabinieri hanno rinvenuto 148 dosi di cocaina, una pistola cal. 7.65 con matricola abrasa e un caricatore con 5 proiettili. E ancora una Bruni cal. 8 con matricola abrasa, modificata per ospitare un silenziatore. Anche quest’ultimo nel bilancio dei sequestri, insieme a un fucile a doppia canna mozzata cal. 12 e 12 cartucce. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti e sarà sottoposto ad accertamenti balistici e dattiloscopici per accertare se sia stato utilizzato in fatti di sangue o intimidazione.