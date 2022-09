(FOTO) Scarica rifiuti in ‘area non videosorvegliata’: beccato dalla fototrappola

Beccato. Scarica rifiuti dalla propria auto su area pubblica a Parete ma una fototrappola lo ha immortalato nel momento clou.

“Pensava di essere più furbo degli altri. Ha girato per un po’ cercando un punto in cui non c’erano telecamere in vista e quando era certo che non poteva essere ripreso ha scaricato l’impossibile – dice il sindaco Gino Pellegrino che ha pubblicato i fotogrammi del ‘zozzone’ -. Ma non aveva fatto bene i conti. Da alcuni giorni, oltre al classico sistema di videosorveglianza, ci siamo dotati di fototrappole che abbiamo nascosto ovunque: dietro le siepi, sotto l’erba, nei canali. A lui il primo premio: multa e denuncia. Una lotta difficile e lunga quella contro gli incivili ma vinceremo! Tutti assieme difenderemo la nostra magnifica terra”.