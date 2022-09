Ufficializzato, questa mattina, il nuovo Coordinamento provinciale di Forza Italia: a Gianpaolo Dello Vicario la nomina di Presidente; Nello Spirito sarà il Responsabile della campagna elettorale; Giuseppe Guida ha ricevuto l’incarico di Segretario. I membri del nuovo Coordinamento saranno impegnati nei 104 Comuni del Casertano.

Gli incarichi sono stati attribuiti dal Commissario regionale Fulvio Martusciello, dopo le opportune consultazioni con il Coordinamento nazionale.

Il Coordinamento si è così espresso sui nuovi incarichi: “Si apre una nuova stagione del nostro cammino politico, che vede un ampliamento negli orizzonti del nostro impegno sul territorio di Caserta e di tutta la sua vasta Provincia. Accogliamo questa nuova esperienza con entusiasmo. Siamo pronti a rimboccarci le maniche, ponendoci importanti obiettivi, in linea con gli ideali incarnati dal Partito e con la principale volontà di creare una solida rete provinciale. Guardando al futuro, partendo dalle nostre radici, intendiamo contribuire a dare un nuovo slancio ad un’azione che punta al dialogo, nonché all’inclusione di nuove forze. Occorre costruire basi forti per la prossima tornata elettorale, ma, soprattutto, bisogna creare i migliori presupposti per le tappe che ci siamo prefissati per l’avvenire”. Un’intensa tabella di marcia, che partirà già dalla prossima settimana e includerà anche il costante confronto con le sedi di Partito presenti in ciascuno dei Comuni coinvolti, in modo da lavorare con riferimenti stabili e con una sinergia d’intenti. Le prossime azioni saranno, inoltre, dirette al sostegno dei big nazionali e dei candidati diretti alla Camera, Amelia Forte e Francesco Maria Rubano, e a Franco Silvestro per il Senato.

Guida, in particolare, ha voluto ringraziare il Commissario regionale Martusciello e il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca: ”La nostra è una volontà condivisa – ha dichiarato – e punta su un domani di crescita e di prosperità per la Provincia e per l’intera Regione. Sono certo che questo percorso, per cui intendo esprimere un sentito ringraziamento per la fiducia accordatami, condurrà al consolidamento di una collaborazione avviata anni addietro, sempre al servizio del territorio e del prossimo”.