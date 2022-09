Caserta. Forum dei Giovani: Schiavone ’bacchetta’ i ribelli 

“Dati gli avvenimenti degli ultimi giorni riguardanti le politiche giovanili e nello specifico quelli riguardanti la formazione di un nuovo organo di coordinamento provinciale (leggi qui), vorrei chiarire, alcuni punti sul forum dei giocavi provinciale”. A dirlo, in una nota stampa, il coordinatore del forum giovanile provinciale Antonio Schiavone.

“In primis, l’unico organo di Coordinamento Provinciale relativo al forum dei giovani riconosciuto ufficialmente é quello di cui personalmente faccio parte con 10 ragazzi della provincia di Caserta e altri dei forum comunali; in secondo luogo, per ribattere a chi dice che i vari organi comunali non vengono presi in considerazione, ci tengo a precisare che la squadra di coordinamento provinciale é composta da 1 membro per ogni gruppo consiliare e da 1 membro per ogni forum comunale”.

“Inoltre – conclude Schiavone – tengo a ricordare che con un clima di stima e fiducia reciproca si può formare un gruppo compatto su cui fondare le basi di un percorso lungo e produttivo per i giovani della Provincia di Caserta”.