Oltre 5 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria per la viabilità di Terra di Lavoro

Con provvedimenti monocratici presidenziali (decreti dal 156 al 162), la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione preliminare per lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità di competenza provinciale ed in gestione ex Anas, per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro.

Gli interventi tecnici previsti in sede di progettazione rientrano in un apposito finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e Città Metropolitane, e prevedono per gli anni dal 2022 al 2029 un importo complessivo, a livello nazionale, pari ad euro 1.700.000.000,00. Alla Provincia di Caserta è stata assegnata, nell’ambito del Piano di Riparto tra le Province e le Città Metropolitane, la somma complessiva di € 18.405.371,00, così ripartita: € 1.082.669,00 per l’anno 2022, € 1.190.936,00 per l’anno 2023, € 1.732.270,00 per l’anno 2024, € 1.407.470,00 per l’anno 2025, € 3.248.007,00 per l’anno 2026, € 3.248.007,00 per l’anno 2027, € 3.248.007,00 per l’anno 2028 ed € 3.248.007,00 per l’anno 2029. “Proseguiamo nel programma di messa in sicurezza ed ammodernamento della rete viaria provinciale – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – Questi interventi tecnici in programma di manutenzione straordinaria si aggiungono ai precedenti provvedimenti tecnici già eseguiti e vanno tutti nella direzione della salvaguardia degli standard di sicurezza stradale e quindi nella direzione di garantire l’incolumità pubblica. La sicurezza delle infrastrutture viarie – ha concluso Magliocca – rappresenta la condizione primaria per favorire la permanenza e l’incremento di nuove attività produttive, attività queste funzionali ad un concreto sviluppo economico e sociale del territorio”. In particolare gli interventi tecnici contemplati sono:

Il decreto presidenziale n.156 prevede:

· Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 147 “Accesso Aeroporto Nato”, per un importo complessivo di € 1.082.669,00, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2022;

Il decreto presidenziale n. 157, invece, prevede:

· Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 76 “S. Maria Preziosa Ponte Difesa Casale”, S.P. n. 177 “Grazzanise Cancello Arnone”, per un importo complessivo di € 433.067,50, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2024;

Il decreto presidenziale n. 158, invece, contempla:

· Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 254 “Prolungamento Provinciale Casal di Principe, per un importo complessivo di € 351.867,50, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2025;

Il decreto presidenziale n. 159 prevede:

· Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 45 “Casagiove Casapulla S. Prisco”, S.P. n. 47 “Casapulla Macerata Musicile”, S.P. n. 22 “Casapuzzano”, per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2026;

Il decreto presidenziale n. 160 prevede:

· Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 337 “Ex SS. 87 Sannitica (Tratto Ex Cipe”, S.P. n. 332 “Ex SS. 7/V dir. Ramo Nord di Castel Volturno”, S.P. n. 18 “Santa Maria a Cubito Cancello Arnone”, per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2027;

Il decreto presidenziale n. 161 contempla:

· Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 330 “Ex SS. n. 158 Della Valle del Volturno”, S.P. n. 334 “Ex SS. 7/V dir. Ramo Sud di Ischitella Lido”, per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2028;

Il decreto presidenziale n. 162 prevede:

· Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 18 “Santa Maria a Cubito Cancello Arnone”, S.P. n. 65 “Piana di Caiazzo Villa Santa Croce”, S.P. n. 131 “Quadrivio Ischitella Domiziana”, per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2029;