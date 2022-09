Flop Lega, Maroni: “Congresso straordinario e nuovo leader”

“La vittoria è netta. Svanisce quella che per il centrodestra era l’unica paura e per il centrosinistra l’ultima speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. Meloni potrà contare su una maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato”. Lo scrive Roberto Maroni nella sua rubrica ‘Barbari foglianti’ sul Foglio.

E aggiunge: “E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi. Stay tuned” (Vid/ Dire)