La flautista Elisabet Franch in concerto ad Aversa

Nella splendida cornice barocca della chiesa monumentale di San Francesco delle Monache in Aversa, l’evento internazionale di musica promosso dal Rotary Club Aversa Terra Normanna che si terrà Venerdì 9 Settembre – ore 20:00 -, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Arriva ad Aversa la flautista spagnola Elisabet Franch, uno degli astri mondiali di questo strumento, accompagnata al piano da un altro artista di fama internazionale, Albert Guinovart.

L’artista farà tappa ad Aversa per presentare l’ultimo LP “Franch suona Franck”, che rappresenta il suo debutto con la Sony Classical Music.

Il concerto fa parte di un tour mondiale che prevede tappe nei cinque continenti, da New York a Tokyo, da Pechino a Madrid, da Parigi a Vienna e Roma. Ma l’artista spagnola ha voluto fortemente dalla Sony anche una seconda tappa in Italia, ad Aversa appunto.

Il perché? Diversi anni fa, prima che suonasse alla Carnegie Hall o alla Scala, o al Gran teatro dell’Opera di Pechino, Elisabet giunse ad Aversa per partecipare all’International Flute Competition Domenico Cimarosa – Premio Rotary.

Il concorso internazionale, ideato dal Maestro Fabio Di Lella nel 1999 in collaborazione con il Rotary Club di Aversa, ha acquisito negli anni un prestigio sempre maggiore ed i suoi vincitori si sono sempre affermati a livello mondiale. E così è stato per Elisabet Franch, che qualche anno dopo, in una intervista a TVE, tra le principali emittenti spagnole, ha ricordato come la sua fortuna musicale (indubbiamente legata al suo talento!) ha avuto inizio proprio con la vittoria al concorso Domenico Cimarosa ad Aversa, al quale seguirono poi altre affermazioni di prestigio e concerti in tutto il mondo. Insomma Cimarosa le aveva portato fortuna tanto da arrivare al contratto esclusivo con la Sony, altro traguardo di successo.

“Il Rotary Club Aversa Terra Normanna è orgoglioso di ospitare- ci dice l’avvocato Luigi Pane, Presidente del club aversano – questi due artisti di caratura internazionale. Ringrazio Don Pasquale De Cristofaro per averci messo a disposizione questa bellissima location che contribuisce sicuramente ad impreziosire ancor di più l’evento. Da quasi cinque lustri grazie al Maestro Fabio Di Lella, anche lui rotariano, e all’impegno costante profuso dal club, abbiamo portato, attraverso il concorso, il “nostro” Cimarosa e la nostra Aversa in giro per il mondo. Mi piace ricordare che ad ogni edizione del concorso arrivano in città giovani musicisti provenienti da tutti i continenti. So che la Franch, vincitrice della VIII edizione del concorso, conserva sempre un ottimo ricordo della città di Aversa e del R. C. Aversa Terra Normanna. La vittoria conseguita ad Aversa è stata per Elisabet un vero e proprio trampolino di lancio. Di questo, come detto, siamo felici ed orgogliosi: impegnarsi per offrire opportunità ai giovani e per valorizzare i talenti è una delle mission del Rotary ”.