Flaica Cub Caserta, eletto il nuovo segretario provinciale

Si è tenuto ieri sera ad Aversa il direttivo provinciale della FLAICA Uniti CUB di Caserta aperto agli iscritti che in una riunione molto partecipata ha rinnovato le cariche della Federazione dei lavoratori del Multiservizi, Igiene Ambientale, Turismo e Agroindustria.

Il direttivo – alla presenza del Segretario Nazionale della CUB Marcelo Amendola e del nuovo Segretario Regionale Raffaele Docimo – ha eletto all’unanimità il lavoratore Giulio Testore quale nuovo Segretario Provinciale della FLAICA CUB Caserta. Con quest’atto si è dato conferma a quanto era stato deciso nei mesi scorsi in forma protempore dalla Segreteria provinciale di Caserta.

Il segretario Nazionale della CUB Marcelo Amendola ha ribadito il suo sostegno a questa scelta augurando anche un proficuo lavoro al nuovo gruppo dirigente: “Un ottima scelta quella dei lavoratori casertani, loro sano quanto sia importante in una fase delicata come questa per il nostro paese, per Caserta, la scelta di avere una persona come Giulio Testore alla guida della nostra federazione provinciale, sopratutto alla luce dei tempi difficili che spettano ai nostri settori di appartenenza.”