Elezioni, Zinzi in visita al carcere SMCV

“La situazione nelle carceri è sempre più esplosiva. Alla carenza di personale penitenziario e di mezzi si aggiunge anche la questione sanitaria. Gli operatori sanitari che lavorano negli istituti di pena sono abbandonati a loro stessi, come accade per le donne e gli uomini in divisa”. Così il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, Gianpiero Zinzi, che questa mattina si è recato di nuovo in visita presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo la visita avvenuta alla vigilia di Ferragosto.

“Lavorano in strutture inadeguate, sono costretti a turni estenuanti per coprire una carenza di personale che va avanti da troppo tempo. Una situazione che contribuisce a incrementare tensioni e che minano la sicurezza all’interno degli istituti. La mia solidarietà agli operatori sanitari e penitenziari, ormai allo stremo e un appello all’Asl affinché finalmente intervenga con il potenziamento del personale, anche per garantire la tranquillità dei lavoratori e una più efficiente assistenza ai detenuti”.