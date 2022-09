Elezioni, tour di Pagano nelle aziende

Continua la campagna elettorale di Enzo Pagano, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, collegio Campania 2 Caserta-Benevento.

Nella giornata di ieri l’esponente del partito del presidente Giorgia Meloni ha fatto visita alla ‘Parente Service srl’, azienda che si trova sul territorio di Capua. Pagano ha incontrato i titolari dell’importante società della provincia di Caserta e i suoi dipendenti. Nata nel 2010, la ditta si occupa di fornitura di servizi quali la pulizia civile ed industriale, sia per il pubblico che per i privati.

L’azienda si occupa anche del confezionamento di materiale monouso, come posate in polipropilene, confezionamento di vaschette in alluminio per conto terzi, curando l’esecuzione delle opere in tutte le due fasi.

«Ho partecipato con enorme piacere – afferma il candidato di Fratelli d’Italia – all’incontro con gli operai dell’azienda ‘Parente Service srl’. Il programma di Fratelli d’Italia punta a salvare e rilanciare le aziende del territorio, colpite pesantemente dalla crisi economica e dagli aumenti spropositati dell’energia elettrica e del gas».