Elezioni, Pagano incontra il presidente dell’Animic

Iniziano gli ultimi dieci giorni di campagna elettorale in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. Continua il tour di Enzo Pagano, candidato per Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel collegio Campania 2 Caserta-Benevento, che in questi giorni sta girando in lungo e in largo le due province, incontrando tanti cittadini e rappresentanti delle istituzioni e di associazioni attive sul territorio.

«Ho partecipato con enorme piacere – afferma Pagano – all’incontro con il presidente provinciale dell’Animic di Benevento, storica associazione impegnata nella tutela e la rappresentanza delle persone affette da disabilità. Con il professore Mariano De Luca abbiamo parlato soprattutto dei diritti delle fasce più deboli della nostra società. Tra i punti salienti del programma elettorale di Fratelli d’Italia c’è proprio la difesa dei cittadini affetti da disabilità; saremo affianco anche delle persone con difficoltà economiche e sociali. Come più spesso ribadito dalla nostra leader nazionale Giorgia Meloni, nessun italiano sarà lasciato indietro».