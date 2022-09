Elezioni, Forza Italia commenta i risultati a Caserta e provincia

“Forza Italia raggiunge un ottimo risultato, avvicinandosi a partiti storici di governo della nostra Regione. Anche in Provincia, gli esiti ci danno soddisfazione, considerando che il Coordinamento è partito quasi da zero, impegnandosi su tutto il territorio. Abbiamo fatto leva sulle linee programmatiche, sull’apertura al dialogo e sulla concretezza, di idee e azioni. Ci siamo attivati per dare ascolto alle esigenze del prossimo. Credo che la presenza, la trasparenza e la credibilità siano stati i nostri punti di forza. Da qui, da questi numeri, che costituiscono una solida base, possiamo e dobbiamo costruire nuovi obiettivi per il prossimo futuro”: è con queste parole che Giuseppe Guida, coordinatore provinciale, commenta il risultato elettorale in Campania e nel Casertano.

Il Partito di Berlusconi ha raggiunto, proprio in Campania, la doppia cifra, con circa l’11%, attestandosi con una buona dose di voti anche in Provincia, dove si sono registrate le percentuali più alte soprattutto ad Arienzo e a Presenzano. “Ho preso atto, con grande orgoglio, dei dati ottenuti sul territorio che amministro da due anni – ha proseguito Guida -, ma devo dire che anche gli altri Comuni hanno risposto benissimo al nostro appello. Ѐ stato fatto un grande lavoro di squadra, per cui ringrazio, oltre al presidente Gianpaolo Dello Vicario e a tutti i componenti del Coordinamento, il nostro Commissario Fulvio Martusciello e il presidente della Provincia Giorgio Magliocca. Vogliamo complimentarci con Francesco Maria Rubano e Francesco Silvestro, eletti rispettivamente alla Camera e al Senato, mentre attendiamo le sorti della nostra candidata Amelia Forte. Ѐ un momento cruciale per impostare al meglio gli appuntamenti dei prossimi mesi, in vista delle amministrative del 2023, che, nella Valle di Suessola, coinvolgeranno Maddaloni e San Felice a Cancello”.

Intanto, nelle politiche appena trascorse, sono già stati messi in campo progetti e strategie per una crescita che possa toccare da vicino tutto l’Ambito provinciale: ”Ho detto dal principio – ha precisato – che il nostro compito non si sarebbe esaurito all’indomani delle elezioni del 25 settembre.

Continueremo a rapportarci con le Istituzioni, con la finalità di aprire spiragli di sviluppo per la nostra Provincia. Saremo portavoce delle necessità dei cittadini e degli imprenditori locali, oltre a farci promotori di iniziative valide per l’avvenire. Ci sono i presupposti per guardare avanti con ottimismo, in linea con le nostre previsioni”.