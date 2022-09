Elezioni, Forza Italia Caserta parte dal rilancio dell’economia locale

“Siamo pienamente d’accordo sul programma dei cento giorni, in cui diventa prioritaria la modifica di un sistema fiscale che, attualmente, grava sulle tasche dei cittadini e delle imprese. Introdurre un’aliquota unica al 20% non solo sarà di supporto al bilancio familiare, ma darà anche respiro a chi investe e genera lavoro, consentendo un rilancio dell’economia locale”: è con queste idee che il coordinatore di Forza Italia Caserta, Giuseppe Guida, intende aprire il dialogo sul territorio, in una serie di appuntamenti che stanno già chiamando a raccolta le forze politiche, gli imprenditori e le comunità provinciali.

L’obiettivo, a due settimane dal voto, è racchiuso nella volontà di esporre al meglio le linee programmatiche del Partito, presentando proposte realizzabili, in grado di migliorare gli assetti economici in tutto il Casertano.

“Chi conosce non solo il mio, ma il nostro impegno – ha precisato Guida – sui nostri rispettivi territori, sa bene quanta importanza sia riservata al rispetto e alla concretizzazione dei programmi elettorali. Ed è con la stessa coerenza che intendiamo muoverci. Bisogna veramente cambiare passo e aiutare le realtà economiche locali. Abbiamo tante piccole e medie imprese, che, soprattutto dopo il Covid, tentano di risalire la china tra mille difficoltà. La riduzione delle tasse è un primo traguardo, che consentirebbe di innescare un effetto a catena, che andrebbe a ripercuotersi, tra le altre cose, sulla creazione di nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani. Non è, però, l’unica soluzione a cui pensiamo. Ci sono una pioggia di finanziamenti europei, di cui pochi sanno e ai quali poche aziende riescono ad accedere. Conoscere i meccanismi europei può dare una chance in più, rivelandosi più utile di tante altre iniziative. Occorre aprire appositi canali per portare nuove energie finanziarie, contrastando l’impoverimento della nostra economia e sviluppando i conseguenti benefici in tutti i contesti a cui ci rivolgiamo”.