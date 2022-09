Elezioni, Forte: “contratto minimo a tutti i neo assunti”

“Un giovane che si accosta al mondo del lavoro non deve pagare più lo scotto dello sfruttamento del praticantato o dell’apprendistato. Garantiremo un contratto minimo di mille euro a tutti i neo assunti grazie ad un sistema di sgravi per le imprese della durata di due anni. Come Forza Italia abbiamo le idee chiare su come intervenire in maniera efficace e veloce una volta eletti in Parlamento sul delicatissimo tema dell’occupazione”. Lo dichiara Amelia Forte, candidata alla Camera nel listino proporzionale di Forza Italia.

“L’Italia tutta e, in particolare, il nostro territorio, in materia di lavoro hanno bisogno di provvedimenti concreti e rapidi per cercare di superare il momento critico che stiamo attraversando. Se realmente vogliamo pensare ad una ripartenza, dobbiamo restituire fiducia alle giovani generazioni: dare loro una dignità salariale è sicuramente un primo passo. Da parlamentare accompagnerò poi la creazione di nuove start up contribuendo a fare in modo che il concetto di innovazione diventi anche dalle nostre parti sinonimo di lavoro”.