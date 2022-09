Elezioni, bagno di folla per Enzo Pagano ad Aversa

Grandissima partecipazione di cittadini all’incontro organizzato in via Aldo Moro ad Aversa, nel centro riabilitativo ‘Airri’, dal candidato alla Camera dei deputati Campania 2 per Fratelli d’Italia Enzo Pagano.

«Ieri sera – afferma Pagano – il Centro ‘Airri’ si è animato con il calore e l’incredibile energia di tanti amici e sostenitori, venuti a festeggiare con noi il traguardo sempre più vicino. Sono momenti come questo che mi danno ancora di più la carica per affrontare gli ultimi, intensi giorni di campagna elettorale. E’ stato un momento per stare insieme e parlare di programmi e del futuro del nostro Paese».

«Per fare politica – continua il candidato di Fratelli d’Italia – ci vuole prima di tutto passione per il territorio, un amore viscerale e un attaccamento ai luoghi in cui si è nati e cresciuti, che hanno fatto parte della nostra vita e che hanno contribuito a farci diventare le persone che siamo oggi. Sono convinto che sia questo il modo giusto per poter garantire la rappresentanza politica di una comunità e rendere grande una Nazione, che solo in questo modo vede rappresentati tutti i suoi luoghi. Ho fiducia nel nostro territorio, nelle sue infinite possibilità e nelle tantissime eccellenze che lo caratterizzano. Credo – conclude Enzo Pagano – nella possibilità di rinascita e nel superamento delle altrettanto numerose criticità che solo chi vive questo territorio può comprendere fino in fondo. Io amo la mia terra e sono pronto a rappresentarla con determinazione e passione».