‘Délicatesse’, mostra dell’artista francese Marie Hance a Gricignano

Percorso d’autunno, per “Aspri d’Autore”: la rassegna prosegue il suo viaggio autoriale con una nuova tappa in calendario, la mostra Délicatesse – a cura dell’artista francese Marie Hance. Vigne aperte in Masseria Campito a Gricignano per l’evento al tramonto, in programma per venerdì 23 settembre alle ore 19:00.

La mostra, tappa della rassegna Aspri d’Autore, rientra nell’omonimo progetto – ASPRI D’AUTORE – nato in collaborazione con l’associazione Aversaturismo al fine di realizzare una serie di eventi culturali ed artistici legati ed ispirati al vino Asprinio di Aversa, autentica eccellenza rappresentativa del territorio.