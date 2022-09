Cesa. Al via l’Asprinum Festival: il programma completo

Non c’è settembre senza vendemmia e non c’è vendemmia senza l’appuntamento con l’Asprinum Festival. La kermesse organizzata dalla Pro Loco di Cesa è divenuta, orami, un incontro immancabile per gli appassionati del settore e non solo.

Quest’anno gli organizzatori hanno distribuito gli eventi in quattro giorni dal 29 settembre al 2 ottobre oltre alla consueta gara del Vino Asprinio che si è svolta lo scorso 21 settembre. Un cartellone fitto di appuntamenti nel quale si intrecceranno la passione per il territorio, il piacere della degustazione, l’amore per l’arte, la voglia di buona musica e, soprattutto, il desiderio di divertimento e di condivisione.

Quattro giorni in cui le vie di Cesa saranno inondate dai colori, dai suoni e dai profumi del protagonista indiscusso di queste terre ricche di storia e tradizioni: il vino Asprinio. Il festival, promosso dalla Pro Loco Cesa, è stato co-finanziato Poc Turismo della Regione Campania grazie al sostegno dell’amministrazione comunale che ha individuato nel progetto di promozione e valorizzazione della Pro Loco, le peculiarità identificative del nostro territorio atte a rappresentarlo.

L’intera manifestazione ha come obiettivo non solo la promozione dei prodotti enogastronomici locali ma anche la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico con lo scopo di far riconoscere la bellezza e l’unicità oltre i confini nazionali.

Work shop, masterclass, mostre, laboratori didattici, tour guidati alla scoperta delle Alberate aversane e alle Grotte tufacee per capire il processo di coltivazione e di conservazione del vino, torneo dello Scalillo e della Mazza e Pivezo ed ancora stand enogastronomici, intrattenimento per i più piccoli, spettacoli musico-teatrali, concerti e tanto buon vino!

La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Cesa, dell’IPOSEA “Drengot”, dell’Associazione Giochi Antichi del Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada di Verona, Dell’Associazione Italiana Sommelier di Cesaerta, del consorzio VITICA, dell’agenzia di animazione Chapeau Party, della palestra Fitness Lab, della SKC Asd Cesa del Maestro Antonio Turco, della ASD Range Bortone, del gruppo musicale Agora Band, dei proprietari delle grotte, dei vilignatori e dei custodi delle alberate.

Di seguito il programma dettagliato: