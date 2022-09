Cesa. Short list avvocati, UpC: “rotazione come la ‘ruota della fortuna’ della Zanicchi?”

“Parliamo sempre di trasparenza e di meritocrazia, senza favoritismi. Al Comune di Cesa è presente una short list di avvocati. Il criterio che dovrebbe essere utilizzato nell’attribuzione degli incarichi legali dovrebbe essere quello della “rotazione” per dare a tutti i professionisti pari possibilità. Come si può chiaramente notare, scorrendo l’elenco, alcuni professionisti sono arrivati addirittura in doppia cifra. In che modo viene fatta la rotazione? Forse utilizzando la “Ruota della fortuna” della celebre Iva Zanicchi?”. A dirlo, tramite nota stampa, il gruppo consiliare Uniti per Cesa guidato da Amelia Bortone.

“Questa è l’ennesima dimostrazione che a Cesa ciò che si predica è il contrario di ciò che si pratica. In allegato il documento fornito dalla Segretaria Comunale su nostra richiesta. Questi i numeri degli incarichi totali attribuiti ai professionisti: Gentile: 11; Costanzo: 6; Bortone: 4; De Laurentiis: 2; Guida: 1; Natale: 1; Verde: 2; Scarano: 1; Guarino: 2; Cinque: 1; Maisto: 1; Borzacchiello: 1; Natale: 1; Oliva: 1; Midiocestomarco: 1. Uniti per Cesa non arretra di un millimetro!”.