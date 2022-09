Centralina truccata per risparmiare sul gasolio: fermato autotrasportatore napoletano

La Polizia di Stato ha sanzionato l’autista di un autoarticolato che aveva modificato la centralina del motore per non usare un additivo con cui si abbattono le sostanze inquinanti in uscita dai tubi di scarico, risparmiando sul gasolio.

È accaduto ieri mattina lungo l’autostrada A12, quando una pattuglia della Stradale di Viareggio ha incrociato e fermato un mezzo pesante presso l’area di servizio “Versilia est”.

Il conducente, un 47enne di San Giuseppe Vesuviano (Na), era partito da Piombino per trasportare merce varia a Carrara (Ms) ed era sicuro di non essere scoperto. Ma non aveva fatto i conti con la Polstrada che, da tempo, sta monitorando i camionisti per evitare che usino lo stesso stratagemma. I poliziotti hanno ispezionato il TIR con l’ausilio di una torcia, accorgendosi di una cassettina che inviava alla centralina informazioni sbagliate, facendole credere che l’additivo fosse in circolo, quando invece non lo era e provocando, così, la fuoriuscita di gas nocivi per l’ambiente.

Lui, preso con le mani nel sacco, non ha potuto dire nulla, tant’è che la Polstrada lo ha multato con oltre quattrocento euro, sequestrando la cassettina, ritirandogli la carta di circolazione e fermando il TIR, che andrà ora messo in regola per poter superare una nuova revisione e tornare a circolare.