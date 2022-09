Una calamita per nascondere la droga sotto un bidone

In manette Francesco Ostinato, 51enne di soccavo e già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli lo hanno arrestato per spaccio di droga in Via Marco Aurelio, non distante dalla sua abitazione.

Più volte è stato visto percorrere lo stesso tratto di strada: il suo punto di partenza un bidone dell’immondizia.

Quando i militari lo hanno bloccato non ha fatto in tempo a scappare e a buttar via la droga. Sotto ad un bidone, nascosti in un contenitore calamitato 11 grammi di cocaina e 85 euro, banconote ritenute provento di spaccio.

Nello stesso luogo anche un foglietto sul quale era riportato il bilancio delle vendite di quel giorno. Nomi e cifre che saranno utili per ricostruire le relazioni “commerciali” del 51enne.

Ostinato è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.