Aversa. Con la cantante Virginia Sorrentino, il jazz approda al Cimarosa Summer Art

Il Cimarosa Summer Art ritorna il grande jazz all’arena Cimarosa. Un evento voluto fortemente dalla famiglia Virgilio e dal direttore artistico nel ricco programma estivo offerto, perché la musica jazz ad Aversa città della musica in senso lato, ha sempre avuto un grande peso e per anni la città è stata un punto di riferimento non solo regionale ma nazionale ed internazionale per gli appassionati di questo genere musicale.

Giovedì 15 Settembre – ore 21.00 – arriva ad Aversa, nell’apposito teatro all’aperto allestito proprio nella corte del Salone Romano, la cantante Virginia Sorrentino e il suo trio. Con lei sul palco infatti tre tra i musicisti jazz campani più rappresentativi a cominciare dal pianista Francesco Marziani, giovane talento che negli ultimi anni sta affermandosi ben oltre i confini regionali collaborando con alcuni musicisti del gotha internazionale. Ed ancora Marco De Tilla, l’eleganza musicale al contrabbasso e Raffaele Nicchio che con la sua batteria ha accompagnato alcuni dei più grandi talenti mondiali del jazz come Tony Scott e Steve Grossman.

“Ho letteralmente inseguito Virginia Sorrentino da prima della pandemia- dichiara Giuseppe Lettieri, direttore artistico del Cimarosa Summer Art- perché è ormai riconosciuta da diversi anni come una delle più belle voci campane e non solo nella musica jazz. Una musica che per molti è ritenuta solo per appassionati, ma sono convinto che il concerto di giovedì sera sarà davvero piacevole per tutti, anche per chi si vuole avvicinare ad un genere che è davvero bello e coinvolgente. Inoltre con lei davvero il fior fior dei musicisti che conosco personalmente da anni, e che sono una garanzia. La serata inoltre sarà allietata anche dai cosiddetti sponsor tecnici, con i vini di Caputo e i taralli della Forneria Niccolò. Anzi non finisce qui. Perché sia prima che dopo il concerto sarà possibile, nell’ambito di Effetti Collaterali manifestazione che viaggia parallelamente al Cimarosa Summer Art, visitare nel salone Romano la mostra mercatino dell’Antiquariato, che sarà inaugurata il giorno prima (dalle 18.00 alle 22.00 il giorno 14 settembre) organizzata dall’associazione ArteDonna presieduta da Rachele Arena, e che terminerà proprio quella sera. Quindi una serata tra Jazz e Wine, da non perdere, ricca anche di effetti collaterali, che non saranno dovuti al vino che offriremo!”.

Dunque per partecipare, il costo del biglietto è di 10 euro, e per info e prenotazioni basta recarsi al botteghino del Teatro Cimarosa.