Aversa. Niente spettacolo pirotecnico per la Madonna di Casaluce

Il Comitato Festeggiamenti ha deciso che quest’anno non ci sarà lo spettacolo pirotecnico in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Casaluce.

Motivo? Offerte basse: il comitato ha raccolta la somma di 16.160€. Parti di questi soldi sono serviti per le illuminazioni, banda musicale e saldare un vecchio debito contratto negli anni passati. La rimanenza non è bastata per le classiche ‘bombe di giorno’ e il tradizionale spettacolo pirotecnico conclusivo.

Questa sarà la prima volta che i festeggiamenti si concluderanno senza i fuochi d’artificio. Sembra oramai un ricordo lontanissimo le gare tra i fuochisti che si tenevano nella città normanna a conclusione dei solenni festeggiamenti.

Nel frattempo gioiscono animalisti e ‘leoni da tastiera’ da sempre contrari ai fuochi…