Aversa. Una grande festa per concludere il Cimarosa Summer Art

Grande festa finale per il Cimarosa Summer Art, la kermesse estiva voluta dalla famiglia Virgilio, sotto la direzione artistica di Giuseppe Lettieri, che ha animato l’estate aversana, con tanti spettacoli all’aperto, e alcuni al chiuso per questioni di maltempo.

E la rassegna si chiude venerdì 30 settembre alle ore 20.30 nel Teatro Cimarosa con “Arrivederci Estate” uno spettacolo doppio che sarà davvero una festa! La serata si aprirà con l’evento di Effetti collaterali, la manifestazione parallela al Cimarosa Summer Art, organizzata in collaborazione con l’associazione ArteDonna presieduta da Rachele Arena.

Sulle tavole del Cimarosa la cantante Cristina Galiero ed alcuni suoi collaboratori dell’Unisound unitamente ai ballerini del Centro Danza Diana, di Claudio Diligente e Diana Pagano, saranno “Anima Napoletana”, tra canzoni, poesie, recitate dall’attore Aniello Andreozzi, e danza, per uno spettacolo che porta alla scoperta dell’anima della napoletanità.



E nella seconda parte, la napoletanità è rappresentata in maniera eccellente da una attrice, cantante, e cabarettista straordinaria come Lucia Cassini. Insieme con Giuseppe Lettieri ripercorreranno attraverso immagini, siparietti e scketch, i favolosi anni Settanta ed Ottanta, con incursioni canore dello chansonnier Tony del Canto e la sua voce vellutata.



“Sarà un doppio spettacolo- ci dice Giuseppe Lettieri- anzi triplo, perché nel finale chiederemo anche l’aiuto del pubblico, coinvolgendolo in parte attiva! E faremo anche una piccola estrazione per i presenti e anche per i possessori della Cimarosa Summer Card con simpatici premi messi a disposizione dagli sponsor. E se con Cristina Galiero e la sua bella voce ascolteremo i battiti del cuore di Napoli, con Tony del Canto, rivivremo la magia di splendide canzoni degli anni settanta e ottanta, che hanno scandito i ricordi di vita di tantissimi di noi. E poi con Lucia Cassini prima cabarettista donna in Italia, non mancheranno momenti di ilarità e riflessione. Con tante soprese, che non voglio svelare. Il tutto, per esigenze climatiche si terrà, all’interno degli spazi del Cimarosa, a cominciare dal Teatro. Quindi niente paura per pioggia e temperature. Venite a divertirvi. E alla fine un simpatico buffet con gli sponsor. Dalla mozzarella del mini caseificio Costanzo ai rustici del Dodici, e ai gelati di Botti, tutti sponsor della manifestazione”.



Per info e prenotazioni basterà recarsi al botteghino del Teatro Cimarosa.