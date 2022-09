Aversa. Blitz Polizia Locale ex area mercato: le parole del sindaco Golia e degli assessori Caterino e Innocenti

“Stamattina la nostra Polizia Locale ha individuato un’area trasformata in discarica abusiva da incivili che al momento non hanno volto né nome, ma alcune tracce le hanno lasciate e le indagini sono in corso. Vicino a questo luogo di sversamento, c’è un’area utilizzata per alcune operazioni della Tekra che in città gestisce la raccolta differenziata. Bene hanno fatto gli agenti della nostra Polizia Locale a condurre anche qui delle scrupolose verifiche e a loro va un sincero ringraziamento per la quotidiana e capillare azione di controllo del nostro territorio”. A dirlo, in una nota stampa, Elena Caterino (assessore alle politiche ambientali); Giovanni Innocenti (assessore alla Polizia Municipale) ed il sindaco Golia.



“Avvieremo immediatamente la caratterizzazione dei rifiuti sversati illegalmente per procedere poi allo smaltimento. Abbiamo inoltre chiesto alla Regione un contributo economico per poter bonificare immediatamente l’area. Pretendiamo rispetto verso la nostra città e la nostra politica di contrasto e repressione di questo ignobile fenomeno andrà avanti senza sconti”.