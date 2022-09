Amici 22, scoppia la polemica su Tommy Dali

Maria De Filippi ha aperto le porte della scuola di Amici. La nuova edizione è appena iniziata ed è già scoppiata la prima polemica. Il motivo di tanto ‘rumore’ è l’entrata nella scuola di Tommy Dali, all’anagrafe Tommaso Daliana: classe 1999, è nato e cresciuto nel quartiere Campo di Marte (periferia di Firenze).

LA CLASSE DI AMICI 22: LA POLEMICA SU TOMMY DALI

Sono 19 i talenti, tra canto e ballo, ammessi nella prima puntata di Amici 22. I restanti banchi saranno assegnati nella puntata di martedì, in onda alle 16.10 su Canale 5. Il pubblico, però, è rimasto con il fiato sospeso per Mattia Zenzola, il ballerino di Raimondo Todaro che lo scorso anno è stato costretto a eliminarsi a un passo dal Serale per infortunio. Domani arriverà la conferma del suo ingresso nella scuola.

Al momento, i banchi di canto sono stati occupati da NDG, Federica, Wax, Piccolo G, Cricca, Andrea, Aaron, Niveo e Tommy Dali. L’entrata di quest’ultimo ha scaturito una polemica in quanto il giovane artista è già conosciuto nell’ambiente per la sua collaborazione con Rkomi e per un brano prodotto da Dj Shablo. La sua carriera è iniziata con ‘Personale’, l’ep uscito nel 2019. L’incontro con l’etichetta Thaurus lo ha portato a lavorare con Shablo e con il nuovo giudice di X Factor, che lo ha voluto per il suo tour estivo e nel suo album ‘Taxi Driver’ nella traccia ‘Solo con me’.

