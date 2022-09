Un aiuto psicologico ad agenti Polizia Locale

Un aiuto psicologico agli agenti della Polizia locale. Se ne parla a Reggio Emilia dove alcuni consiglieri di minoranza (civici e del Movimento 5 stelle) firmano una mozione congiunta e chiedono al Comune la creazione di un fondo ad hoc per mandare gli operatori in terapia.

Sos Sulpl Emilia-Romagna: “Da inizio anno 50 suicidi di agenti in Italia”

La proposta è stata sollecitata dal Sulpl, il sindacato unitario dei lavoratori della Polizia locale, che segnala come oltre 50 agenti in Italia si siano tolti la vita dall’inizio dell’anno. “Dati alla mano confermano che il rischio di suicidio è più alto tra chi indossa una Divisa che nella popolazione di riferimento”, dice il Sulpl dell’Emilia-Romagna, secondo cui “il più delle volte si tende a ricondurre le cause che hanno indotto al tragico gesto unicamente alla sfera personale”.

Il sindacato: “Anche forte stress lavorativo è fattore di rischio”

Ma questo potrebbe essere derivato “anche da cause attinenti al contesto lavorativo, come lo stress da lavoro correlato che non è compreso tra le valutazioni dei fattori di rischio”. Sulla stessa linea i consiglieri comunali reggiani firmatari della mozione, per cui “occorre prestare attenzione e supporto a tutti coloro che svolgono un lavoro che li sottopone a forte stress psicologico quotidiano, come appunto in particolar modo, i militari e gli agenti delle forze dell’ordine”.

