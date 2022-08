(VIDEO) Vasto incendio a Pantelleria

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri nell’isola di Pantelleria, nella zona di Cala Gadir.

Decine di persone, tra residenti e turisti che affollano l’isola in questi giorni, inclusi diversi vip, sono state evacuate dalla zona più colpita dalle fiamme. Alcuni turisti hanno lasciato la zona più pericolosa a bordo delle motovedette della Capitaneria di porto. Tra le ville dei vip evacuate, quella di Giorgio Armani.

Alcune abitazioni sono state lambite dalle fiamme, ma i danni più ingenti, come spiegano dalla protezione civile regionale, riguardano la macchia mediterranea pesantemente interessata dai roghi. Il direttore generale del dipartimento, Salvo Cocina, ha seguito e coordinato tutta la notte le operazioni di soccorso e gli interventi di spegnimento in stretto raccordo con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il dipartimento nazionale.

Ai volontari di protezione civile che sono partiti nella notte tempestivamente, e hanno presidiato le abitazioni con due mezzi nella zona cala Cottone, si sono aggiunti questa mattina alle 6 altri volontari e mezzi della protezione civile regionale, dei vigili del fuoco e del corpo forestale della Regione Siciliana che erano partiti alle 23 di ieri.

Ora l’incendio di Pantelleria “è sotto controllo”, assicurano questa mattina dal comando dei vigili del fuoco di Trapani, che nella notte ha coordinato gli interventi contro le fiamme che hanno aggredito l’isola.

Alle 7 si sono alzati in volo due Canadair per spegnere gli ultimi focolai rimasti ancora accesi sulla vegetazione, che si sono concentrati sulle contrade maggiormente colpite dal fuoco: Favarotto, Cala Cinque denti, Gadir e Cala Cottone. In mattinata si passerà alla fase di bonifica. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco sono state inviate due squadre operative con autopompe e moduli antincendio boschivi. A terra hanno lavorato 15 uomini dei vigili del fuoco, personale della Forestale e volontari di protezione civile. L’aeroporto di Pantelleria, nonostante il forte vento di scirocco, è perfettamente funzionante.

L’incendio, secondo quanto riferisce la Protezione civile regionale, è partito da almeno due punti sul versante nord-est dell’isola, a Gadir e nelle altre contrade vicine, alimentato dallo Scirocco. Diverse tettorie in legno e gazebo di ville e dammusi sono stati distrutti dalle fiamme.

L’APPELLO DEL COMUNE

“Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate dobbiamo dire un grazie a vigili del fuoco, protezione civile, corpo forestale, croce rossa, capitaneria di porto, carabinieri, carabinieri forestali per lo sforzo messo in campo. Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo“. Così in un post nella notte del Comune di Pantelleria in un post: “Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola”.

(Dire)