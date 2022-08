(VIDEO) Red Ronnie e il ‘complotto’ della pompa di benzina: l’ironia dei social

“Sono andato a fare benzina, anzi diesel”. Inizia così il racconto di Red Ronnie sulla sua web tv che ha scatenato l’ironia dei social network. Il critico musicale e giornalista, noto per le sue teorie “poco ortodosse”, svela quello che a suo dire è un vero e proprio complotto che riguarda le pompe di benzina.

IL RACCONTO DI RED RONNIE

Ecco le sue parole: “Ho messo dentro la carta di credito e avevo a disposizione solo una colonnina, la numero otto. La colonnina prevede benzina e diesel e mi chiede: ‘Fai benzina o diesel?’. Ma che cazzo te ne frega, hai il contatore dei soldi, e io metto dentro. Semplicemente, vogliono associare il numero della mia carta di credito alla macchina che ho – prosegue Red Ronnie – Mettendo diesel, mi associano al diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Tutto per entrare nei loro algoritmi“.

L’IRONIA DEI SOCIAL SU RED RONNIE

La bizzarra teoria scatena l’ironia sui social network, con l’hashtag #RedRonnie che vola in tendenza. “Io che faccio gpl alla macchina di mio babbo pagando con il mio bancomat mando in tilt il sistema, impara da me Red”, scherza Sara su Twitter. Ed Emanuele rilancia con un altro pseudo-complotto: “Sono andato alla macchinetta del caffè, ho messo le monete e mi ha chiesto che bevanda volessi prendere. Ma che ti frega? È chiaro che lo fanno per collegare me al caffè e farmi chiamare dai call center della Nespresso”.

Simone pone la questione su un altro piano: “Chissà che discussioni fa Red Ronnie con la tizia nascosta nella cassa automatica in autostrada che gli augura buona giornata”. E Gigi, ricordando la celebre parodia realizzata dal comico Maurizio Crozza, osserva: “Ormai Red Ronnie è l’imitazione di Crozza che imita Red Ronnie”.

Pamela propone una soluzione: “È ovvio che devi andare a fare benzina con la macchina di qualcun altro se non vuoi essere tracciato. Gli presto volentieri la mia“. Che in tempi di benzina a prezzi stellari fa sempre comodo. E Danilo punge il giornalista-complottista, all’anagrafe Gabriele Ansaloni: “Ogni volta che esce una cazzata di Red Ronnie qualcuno gli suggerisce di occuparsi solo di musica, il suo campo. E invece Red Ronnie non capisce una mazza neanche di musica“.

Infine, c’è chi più prosaicamente fa notare che, se Red Ronnie voleva tenere nascosto quale fosse il carburante della sua auto, non ha certamente scelto il modo migliore condividendo il racconto sui propri canali.

(Dire)