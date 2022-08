(VIDEO) Portantino cade durante la processione: la statua sfiora i fedeli

Tragedia sfiorata a Pazzano (Reggio Calabria) durante la festa di San Salvatore. Come da tradizione le celebrazioni prevedono una processione della statua del santo per il paese e la «Cumprunti», in cui con passo sempre più veloce i fedeli portano a spalla le statue del santo patrono e di Maria Addolorata e le fanno incontrare con la statua di Gesù risorto.

Proprio durante questa corsa un uomo che portava in spalla la statua di San Salvatore è inciampato, facendo cadere con lui il gruppo di portatori. La statua ha sfiorato i fedeli, ma i presenti sono accorsi in tempo per evitare la tragedia.