(VIDEO) Aversa. Fondi per lo sport, l’accusa di Oliva: “struttura affidata a privati”

“E’ stata finanziata una struttura affidata ai privati per 20 anni per volontà di questa amministrazione, mentre invece altre strutture, come quelle di via De Nicola, sono state completamente dimenticate”. E’ la denuncia – a mezzo social – del l consigliere di Fratelli d’Italia Alfonso Oliva.

Immediata la replica del consigliere comunale PD, Pasquale Fiorenzano: “L’ex Assessore allo Sport di Aversa ha fatto un bel video in cui mostra una struttura sportiva chiusa urlando vergogna. Orbene io capisco che deve imitare la sua leader nazionale ma quando questa Amministrazione ha iniziato il suo mandato ha trovato quella struttura in condizioni vergognose, totalmente inagibile. Così come tutte le strutture sportive lasciate al degrado e all’incuria con evidente impossibilità del Comune di mantenerle. Oggi anziché festeggiare con noi che quella struttura riceverà un finanziamento di 1 milione di euro per la sua riqualificazione e finalmente verrà creata una struttura sportiva agibile e nuova, si rende protagonista dell’ennesimo show populistico. Mi chiedo: Quando in quelle condizioni è stata tenuta aperta vi erano le certificazioni di agibilità? Vi era il parere favorevole dei vigili del fuoco? Vi era il certificato di staticità ? Così come per quella struttura per tutte le altre che in modo impopolare ci siamo fatti carico di resettare? Insomma, godetevi le cose belle che un lavoro di programmazione sta portando a questa città, la rabbia non vi condurrà da nessuna parte come sempre!”.