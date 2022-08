(VIDEO) Elezioni, Sarro: “non ci sono condizioni per restare in Forza Italia”

“Riteniamo che di fronte a questo silenzio, che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto, non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia”. Lo ha detto Carlo Sarro, deputato azzurro, a margine della conferenza stampa convocata a Napoli da alcuni parlamentari forzisti come Domenico De Siano, Marzia Ferraioli e Antonio Pentangelo per esprimere disappunto rispetto alle modalità di definizione delle liste elettorali del partito di Berlusconi in Campania.

“Si è costruito una sorta di club dove ci sono gli iscritti candidati alle prossime elezioni politiche”. Lo ha detto Domenico De Siano, senatore di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa a Napoli parlando delle liste presentate dal partito.

“Sono tanti anni che sono in politica – ha aggiunto – e guardando i nomi di alcuni dei candidati in Campania, potranno essere i più bravi, io non li conosco, non so chi siano, non li ho mai sentiti nominare. Quale è stata la logica che ha portato i responsabili a formare le liste? Quella del merito, dell’appartenenza al territorio, della forza elettorale? Forse quella dell’appartenenza a un club”.

Intanto si segnalano numerosi addii in ambito locale in quanto non condividono la linea politica del neo commissario regionale di Forza Italia;:

Gli ex presidenti di Municipalità Maurizio Moschetti e Francesco De Giovanni, attualmente consiglieri municipali, nonché vice coordinatori di Forza Italia di Napoli, hanno rimesso oggi il proprio incarico di partito nelle mani del neo commissario regionale; Domenico Di Domenico e Antonio Cacciapuoti, rispettivamente vice sindaco e capogruppo di Forza Italia di Qualiano (Na) lasciano il partito; Alfonso Sequino, ex capogruppo di Forza Italia al Comune di Giugliano, nominato prima vice coordinatore provinciale ed a fine luglio 2021 vice coordinatore regionale di Forza Italia dal senatore De Siano, ha rimesso l’incarico politico nelle mani del nuovo commissario e lascia Forza Italia. “Lascio, dopo anni di militanza, con rammarico politico e sofferenza personale Forza Italia. È una decisione meditata. Ritengo necessario prendere le distanze politiche dalle scelte fatte dal Commissario Fulvio Martusciello, il quale, ha agito autonomamente e senza alcuna condivisione, definendo il declino totale del Partito in Campania e nella mia città”.

Nando Federico, Lucia Sciesa e Lucia Tranchese, rispettivamente capogruppo e consigliere comunali di Forza Italia di Ottaviano (Na) – carica ricoperta fino alla data dello scioglimento del Comune napoletano– lasciano il partito per dissenso dalla linea politica del nuovo coordinamento regionale di Forza Italia. Le dimissioni dei consiglieri seguono quelle del primo cittadino Luca Capasso, sindaco tra i più votati in Italia alle ultime amministrative.

