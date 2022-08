Verdi e Sinistra vogliono abolire i jet privati

L’Alleanza Verdi e Sinistra propone di abolire i jet privati. Come si legge sulle pagine social di Europa Verde/Verdi e Sinistra Italiana (che in vista delle elezioni hanno presentato il programma comune), “l’1% della popolazione più ricca del pianeta inquina il doppio della metà più povera. È per questo che il prezzo dei capricci dei super ricchi lo paghiamo tutte e tutti, nonché le prossime generazioni”.

LE ACCUSE ALLE CELEBRITÀ: “TONNELLATE DI CO2 EMESSE QUASI PER GIOCO”

Nel mirino dell’Alleanza Verdi e Sinistra ci sono “le celebrità che ostentano il loro stile di vita ad alto impatto sul clima. Temperature caraibiche in case enormi d’inverno, inquinanti mega yacht per le vacanze d’estate. Jet privati per spostamenti brevi e superflui, come un aperitivo a Mikonos dalla Sardegna e ritorno, in 24 ore. Tonnellate e tonnellate di CO2 emesse quasi per gioco. Una follia”.

Sui post social dell’Alleanza si legge ancora: “Così tanto che per rispettare i miseri obiettivi fissati al 2030 questa elite dovrebbe ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno 30 volte. Che dite, non sarà il caso di dargli una mano? Per questo sosteniamo che l’abolizione dell’utilizzo dei jet privati non può e non deve essere un tabù. Anzi, è una necessità. Per la salute del nostro Pianeta quanto di tutte e tutti noi”.

