Teverola. Segretario comunale, Fattore: “ecco perché mi sono astenuto”

“La risposta è semplice: come si può notare ad oggi non c’è ancora un segretario comunale. Ce n’è uno a scavalco (in breve: tampona, viene quando può, per garantire l’essenziale). Allora la domanda è: se non sono partite ancora le procedure per individuare un nuovo segretario comunale, era meglio averlo a 18 ore (con una già discreta conoscenza della struttura e delle problematiche) o nessuno, con la remota speranza che arrivi qualcun altro a 36 ore e che, comunque, quand’anche lo si trovasse dovrebbe ripartire da zero?”. A dirlo, in una nota stampa, il consigliere comunale Alfonso Fattore.

“La decisione di astenermi è scaturita dalla mancanza di comunicazione. Non ero a conoscenza di queste vicende e io, come ho fatto presente dall’inizio del mio mandato, non sono abituato a votare al buio. Io esprimo pareri su quello che so, non voto per partito preso, men che meno per volere di eventuali soggetti terzi”.