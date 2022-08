Teverola. Emergenza sangue: l’appello di un talassemico

Non per tutti estate vuol dire vacanze. I malati non vanno in ferie. E gli ospedali non chiudono mai. L’estate è un periodo particolarmente “magro” per chi ha bisogno di trasfusioni ematiche.

I donatori abbandonano le città per i luoghi di villeggiatura. E il sangue è difficile da trovare come l’acqua nel deserto…

Ne sanno qualcosa, per quei pazienti la cui trasfusione è salvavita. Stiamo parlando dei talassemici.

Ecco l’appello di un talassemico: