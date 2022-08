Tendenze nail art 2022: tutti i colori e gli stili più trendy

Questa estate la nail art si tinge di tanti colori nuovi e diversissimi tra loro: dalle nuance più sgargianti fino agli stili più sobri.

La tendenza unghie dell’estate 2022 sta vedendo come protagonisti i colori, dai fluo a quelli pastello, privilegiando le sfumature del rosa, così come quelle dell’azzurro. Tra i trend più in voga ci sono le unghie sfumate ma anche la french colorata e la nail art gioiello, sfiziosa e appariscente, tutte da realizzare con gel o smalto semipermanente.

Nail art estate 2022: i colori

Non ci sono limiti nella scelta dei colori per la nail art dell’estate 2022: da quelli più delicati a quelli fluo e vibranti potrai scegliere di applicare un’unica nuance di smalto su tutte le unghie oppure di alternare i colori creando un effetto arcobaleno.

Gettonatissime le sfumature del rosa, dal color cipria fino al fucsia, e del blu, dal celeste al blu elettrico. Tra i colori più apprezzati c’è anche il viola e il verde, dal lime al salvia.

Unghie gioiello, dai glitter ai punti luce

Una nail art luminosa sarà al centro dell’attenzione: potrai utilizzare decorazioni e punti luce per creare una manicure gioiello, ma anche top coat luminosi e smalti glitterati per impreziosire e illuminare la tua nail art, creando linee e decorazioni. La manicure gioiello è perfetta sull’unghia di media lunghezza con forma a mandorla.

La manicure lettering con gli adesivi

Per chi preferisce una manicure sfiziosa e facile da realizzare, la soluzione è quella degli adesivi lettering, lettere e immagini stilizzate da posizionare sulle unghie, preferibilmente nude per un effetto a contrasto. Ideali sulle unghie lunghe, perché si avrà più spazio per applicarle, meglio ancora se nelle forme quadrate o stondate.

Il ritorno della french, ma colorata

Per questa estate è tornata la french manicure, ma non immaginiamoci la solita lunetta bianca a contrasto con uno smalto nude. Quella di quest’anno è colorata e si accosta benissimo a forme squadrate. Le lunette si coloreranno di nuance fluo e luminose, ma anche di colori tenui stile pastello o di sfumature che si concentreranno sulla punta dell’unghia.

Smalti pastello per chi ama il colore ma non vuole osare troppo

Oltre ai colori fluo e appariscenti delle tendenze manicure 2022, saranno al centro dell’attenzione anche le tonalità pastello, anche per le unghie corte: il delicato colore pastello si applica singolarmente su tutte le unghie per un effetto più sobrio, oppure abbinando diversi colori per una rainbow manicure. Le tonalità più popolari sono rosa pallido, verde acqua, blu e giallo limone.

Effetto sfumato per le unghie lunghe

Chi dice che il tanto amato baby boomer si possa ricreare solo in rosa tenue? Tra le tendenze nail art per l’estate 2022, le manicure sfumate sono abbinate a unghie lunghe, preferibilmente a forma di mandorla rotonda. Per realizzarle vi serviranno due colori di smalto: una volta applicato il colore più chiaro, potrete creare un effetto degradé, picchiettando lo smalto più scuro con una spugna in lattice.

Tonalità fluo per chi desidera una manicure originale

Immancabili ovviamente i colori fluo per la manicure estate 2022: luminosi e originali, sono perfetti per esaltare l’abbronzatura, sia che si tratti di un monocolore che di più colori in contrasto tra loro. Le tonalità fluo sono perfette per creare nail art geometriche e astratte su unghie corte e squadrate così come su unghie a mandorla e rotonde.

Novità estate 2022: effetto ologramma

Uno dei nuovi effetti di tendenza per la manicure estate 2022 è l’effetto ologramma: una speciale polvere glitter viene applicata sulle unghie con una spugnetta, che viene picchiettata su una base semipermanente senza dispersione, ottenendo brillantezza e iridescenza.