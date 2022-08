Aversa. Tutto pronto per il Rumore Bim Festival

Domani alle ore 20.00 la tappa di Rumore Bim Festival, la kermesse nazionale che è alla ricerca di nuovi talenti artistici, dedicata a Raffaella Carrà e che farà tappa ad Aversa, ospitata all’interno del Cimarosa Summer Art, la manifestazione estiva, che ha animato e sta animando la calda estate aversana, voluta dalla famiglia Virgilio proprietaria dello storico teatro Cimarosa, sotto la direzione artistica di Giuseppe Lettieri.

I concorrenti che hanno aderito, e ricordiamo che la partecipazione è totalmente gratuita, dovranno trovarsi presso il Teatro Cimarosa entro le ore 19.00, per le questioni tecniche.

Le esibizioni inizieranno alle ore 20.00, quando sarà possibile accedere, sempre gratuitamente, anche per il pubblico. A valutare ci sarà una giura tecnica di esperti.

Ed inoltre durante la serata ci saranno anche degli ospiti a sorpresa. “Devo ringraziare- ha detto Giuseppe Lettieri, direttore artistico del Cimarosa Summer Art- sia Emma Malinconico, referente per il Sud Italia per il progetto Rumore Bim Festival che ha scelto Aversa come tappa di questa valente iniziativa che va alla ricerca di nuovi talenti, sia la famiglia Virgilio, che ha messo a disposizione gratuitamente sia la location che la logistica, per favorire la scoperta di qualche nuova eccellenza tra i giovani, e anche meno giovani, del nostro territorio. Domani, in via del tutto eccezionale, sarà possibile acquistare a soli cinque euro la Cimarosa Summer Card, che dà diritto ad una serie di sconti ed altre iniziative, non solo per il Cimarosa Summer Art che è in corso, e che continuerà giovedì primo settembre con lo spettacolo Attenti a quei…duo, sempre nella nostra speciale Arena Cimarosa. Per informazioni basterà rivolgersi al botteghino del Teatro. Infine va tenuto conto, visto poi il tempo pazzerello di quest’ultimo periodo che in caso di maltempo, avendo una struttura così importante come il Teatro Cimarosa, gli spettacoli si terranno lo stesso all’interno dello splendido Salone Romano. Domani sera l’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Vi aspettiamo quindi domani 25 Agosto ore 20.00.”.