5 suggerimenti per la selezione delle etichette di dimensioni perfette per le piccole imprese

I proprietari di piccole imprese devono pensare a molte cose quando avviano la loro azienda. Una delle decisioni più importanti riguarda il tipo di etichette personalizzate da utilizzare. Ci sono molte dimensioni e forme diverse tra cui scegliere, quindi può essere difficile decidere quale sia quella giusta per la vostra azienda. Ecco perché abbiamo raccolto 5 consigli per scegliere le etichette di dimensioni perfette per i piccoli imprenditori:

1. Scegliete una dimensione adeguata ai vostri prodotti

Quando si sceglie un formato, è importante considerare i prodotti da etichettare. Se avete molti articoli diversi, è meglio scegliere un formato versatile che possa essere utilizzato per una varietà di prodotti. Se invece gli articoli sono pochi, è meglio scegliere un formato più piccolo che occupi meno spazio sulle etichette. Assicuratevi che le etichette siano proporzionate ai vostri prodotti.

2. Considerate il tipo di informazioni che volete includere nelle vostre etichette.

Avete bisogno di etichette di prodotto complete? Un sigillo per l’imballaggio? Un’etichetta con logo? O una semplice etichetta rotonda per evidenziare caratteristiche specifiche del prodotto? Questo determinerà la quantità di testo da includere, che indica le dimensioni delle etichette. Naturalmente, un sigillo di imballaggio deve essere abbastanza lungo da coprire in modo sicuro il prodotto, mentre le etichette con logo devono solo mostrare le informazioni aziendali.

3. Pensate al luogo in cui i consumatori vedranno le vostre etichette

Dove vedranno le vostre etichette i vostri clienti? Devono risaltare sugli scaffali affollati? Devono essere visibili e leggibili da lontano? La descrizione del prodotto online farà la maggior parte del lavoro? Capite dove vogliamo arrivare. Naturalmente, le etichette devono essere più grandi se devono contenere un testo di grandi dimensioni. Se i clienti le guardano solo da vicino, non dovete preoccuparvi di renderle troppo grandi.

4. Visualizzate il progetto in scala per verificare la leggibilità del testo

Una volta realizzato il design dell’etichetta, è importante visualizzarlo a dimensioni reali per assicurarsi che il testo sia leggibile. Questo è particolarmente importante se le etichette contengono molte informazioni. A questo scopo è sufficiente ingrandire: quando guardate il vostro progetto sullo schermo, rimpicciolitelo fino a quando la rappresentazione digitale non avrà le stesse dimensioni dell’etichetta reale. Riuscite a leggere tutto? Allora siete pronti a partire!

5. Testatele se non siete sicuri

Se non siete ancora sicuri delle dimensioni delle etichette da utilizzare, è sempre meglio fare delle prove. Ordinate alcuni formati diversi e verificate quali sono i più adatti ai vostri prodotti e ai vostri clienti. Molte stampanti di etichette offrono campioni personalizzati a meno di 10 euro, che consentono di fare proprio questo. Stampare troppe etichette di dimensioni sbagliate può essere costoso e dispendioso, quindi assicuratevi che siano della misura giusta prima di ordinarne una quantità enorme!

Seguendo questi consigli, sarete sicuri di trovare le etichette del formato perfetto per la vostra piccola impresa! Siete pronti a contattare il vostro tipografo di fiducia? Oppure avete altri suggerimenti e trucchi che dovremmo includere? Saremo lieti di ascoltarli: lasciateci un commento qui sotto.